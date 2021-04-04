Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı

Zonguldak'ta yüzlerce öğrenci geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşadı.

Zonguldak'ta yüzlerce öğrenci geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşadı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) bugün 81'ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Zonguldak'ta da yüzlerce öğrenci sınav girş belgeleri ile sabah saatlerinde sınava gireceği okullara giderek kapıların açılmasını bekledi. Öte yandan sınava giren öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasından muhaf sayıldı. Ardından öğrenciler 10: 15'de kapıların açılmasıyla sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sınava giriş yaptı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verildi. Öğrenciler geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için sınavda ter döktü. Diğer taraftan sınava giren öğrencilerin velileri ise kapı önlerinde çocuklarını bekledi. Sınavdan çıkan öğrencilerin yüzlerindeki heyecan ve telaş gözlerden kaçmadı. Sınav sonuçları ise 29 Nisan Nisan'da açıklanacak. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özgür Özel Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:37:30. #1.16#
title