Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı Zonguldak'ta bir kişi ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan kurşunda yaralandı.

Zonguldak'ta bir kişi ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan kurşunda yaralandı. Jandarma ekipleri olayın failini arıyor.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Çağlı köyü Ulutan Barajı mevkisinde meydana geldi. 50 yaşındaki Ali K., ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA