Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.
Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Eyüp K. ile Bülent B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanını büyümesi üzerine Bülent B, yanında bulunan tabancayla Eyüp K'ya ateş etti.
Ağır yaralanan Eyüp K, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan Bülent B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA