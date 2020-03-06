Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

06.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:36
Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan K. ile Bülent B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanını büyümesi üzerine Bülent B, yanında bulunan tabancayla Eyüp K'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Eyüp K, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan Bülent B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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