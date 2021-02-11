Zonguldak'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kışla Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen R.Ö. (42) ve B.M. (41) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö, yanındaki silahla B.M'ye ateş açtı.

Göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Bu arada R.Ö. ve B.M'nin, yaklaşık bir ay önce yaşadıkları tartışmada birbirlerini baltayla darbettikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş