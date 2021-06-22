Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
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Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre, F.B. ile çocukların top oynaması üzerine taraflar arasında kavga çıktı. F.B. pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Olayda koluna, bacağına, başına saçmalar isabet eden dört kişi yaralandı. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaşanan olay sonrası yaralıların yakınları şüphelinin evinin önünde tartışma yaşadı. Büyüyen olaya polis ekipleri müdahale etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları ise acil servis önünde sinir krizleri geçirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayın failinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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