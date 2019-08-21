Zonguldak'ta silahlı kavga

21.08.2019 12:54

Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan Gökay G. ile Burhan Ö. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ö, yanında bulunan tabancayı ateşlediği sırada kavgayı ayırmak isteyen Murat Ö'yü bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan Burhan Ö'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA