Zonguldak'ta silahla yaralama
Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.
24.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:42
Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Çağlı köyü Ulutan Barajı mevkisinde ormanlık alanda bulunan Ali K, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı.
Sağlık ekiplerine haber veren Ali K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA