Zonguldak'ta silahla yaralama Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Çağlı köyü Ulutan Barajı mevkisinde ormanlık alanda bulunan Ali K, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Sağlık ekiplerine haber veren Ali K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA