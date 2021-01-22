Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

22.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:25
Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Çaycuma, Gökçebey, Alaplı ve Kilimli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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