Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Çaycuma, Gökçebey, Alaplı ve Kilimli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz