Zonguldak'ta "sigara almak" için sokağa çıkan 2 kişiye ceza uygulandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin ilçede uygulama yapan polis ekibi, Ereğli-Devrek ilçeleri yol ayrımında bir aracı durdurdu. Araçtakilerin polis memurlarına, sigara almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce, yasağı ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Kaynak: AA