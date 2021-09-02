Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkili oldu.

Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmurda yollar göle dönerken bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kent merkezinde etkili oldu. Kısa süre yağan yağmurda Zonguldak Kozlu yolu Milli Egemenlik Caddesinde yollar göle döndü. Araçlar su birinkilerinin olduğu bölgelerden yavaşlarken ekipler yollarda temizleme çalışması yaptı. Şiddetli yağış sonrası yine Zonguldak Ankara yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Sürücüler heyelan nedeniyle zor anlar yaşarken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

Eşi şiddet uygulayınca 'Öldürülmek istemiyorum' diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Eşi şiddet uygulayınca "Öldürülmek istemiyorum" diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener
Magazin Alişan Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Salih Uçan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:20:25. #1.14#

title