Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oluyor
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Saatteki hızı 32 kilometreye ulaşan rüzgar dolayısıyla, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede metrekareye 46 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.