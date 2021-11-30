ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR APARTMANIN ÇATISINI UÇURDU - Haberler
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ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR APARTMANIN ÇATISINI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, kısa süre etkili olan şiddetli rüzgarda bir apartmanın çatısı uçan kaplamalar yola düştü.

ZONGULDAK'ta, kısa süre etkili olan şiddetli rüzgarda bir apartmanın çatısı uçan kaplamalar yola düştü.

Kentte öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle kent merkezinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı. Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu. Çatıdan kopan kaplamalar, yollara düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarla birlikte çatıdan kopan parçaların yola düştüğü görüldü.

Ereğli ilçesinde ise rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini vatandaşlar durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Rüzgarın şiddeti, yaklaşık 30 dakika sonra azaldı.

ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR APARTMANIN ÇATISINI UÇURDU

ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR APARTMANIN ÇATISINI UÇURDU

ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR APARTMANIN ÇATISINI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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