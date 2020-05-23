Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu
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Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.

23.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:34

Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı havanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı'na sığındı.

Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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