Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu
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Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.

Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkili oldu
22.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:39

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı havanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı'na sığındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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