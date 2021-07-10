Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu
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Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Hafta sonunu Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirenler, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Cankurtaran ekipleri de yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem ise yüzde 80 ölçüldü.

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu
Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu
Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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