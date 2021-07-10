Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluk oluşturdu

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Hafta sonunu Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirenler, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Cankurtaran ekipleri de yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem ise yüzde 80 ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz