Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilin üzerine oturan kişinin ayaklarıyla arızalı aracı itmesi görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine oturarak, arıza yapan başka bir otomobili ayaklarıyla itmeye çalışan kişi cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine oturarak, arıza yapan başka bir otomobili ayaklarıyla itmeye çalışan kişi cep telefonuyla görüntülendi.

Devrek yol ayrımı mevkisinden sanayi sitesinin bulunduğu Kışla Mahallesi'ne arızalı otomobilini götürmek isteyen kişi yakınlarından yardım istedi.

Bunun üzerine hareket halindeki otomobilin ön kaputuna oturan bir kişi, arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek yolculuk yaptı.

Bu anlar, yoldan geçen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş