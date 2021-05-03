Zonguldak'ta sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta sessizlik hakim

Zonguldak'ta sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma sürecinde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Tam kapanma sürecinde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor. Ekipler, kontrol noktalarında sürücülerin görev belgelerini denetliyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma sürecinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen kontrol noktalarında kentin giriş ve çıkışlarında seyahat izin belgesi, maske, mesafe ve hijyen kontrollerini sürdürüyor. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa Caddesi ile vatandaşların sıklıkla kullandığı sokaklar sessizliğini koruyor.

Öte yandan, Valilik binası önünde belediye fen işleri ekipleri alt yapı çalışmalarını devam ettirdi. Cadde üzerindeki bozuk yollar ise asfaltlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi 'af' kararı
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi "af" kararı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:17:49. #1.15#

title