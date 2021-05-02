Zonguldak'ta sessizlik hakim
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Zonguldak'ta sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sessizlik hakim Tam kapanma sürecinde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Zonguldak'ta sessizlik hakim

ZONGULDAK - Tam kapanma sürecinde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor. Ekipler, kontrol noktalarında sürücülerin görev belgelerini denetliyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma sürecinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen kontrol noktalarında kentin giriş ve çıkışlarında seyahat izin belgesi, maske, mesafe ve hijyen kontrollerini sürdürüyor. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa Caddesi ile vatandaşların sıklıkla kullandığı sokaklar sessizliğini koruyor.

Öte yandan Valilik binası önünde belediye fen işleri ekipleri alt yapı çalışmalarını devam ettirdi. Cadde üzerindeki bozuk yollar ise asfaltlandı.

Zonguldak'ta sessizlik hakim
Zonguldak'ta sessizlik hakim
Zonguldak'ta sessizlik hakim
Zonguldak'ta sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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