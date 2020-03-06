Zonguldak'ta "Şehitleri anma yürüyüşü" düzenlendi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "Şehitleri anma yürüyüşü" düzenlendi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "Şehitleri anma yürüyüşü" düzenlendi.
Alperen Ocakları Alaplı Şubesi üyeleri öncülüğündeki grup, Hükümet Konağı önünden Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Gruptakiler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak, tekbir getirdi.
Anıt önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, İdlib şehitlerinin ismi okundu.
Kaynak: AA