Zonguldak'ta Şehit ve Gazilere Saygı Konferansı

Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, "Kim hangi işi yapıyorsa yapsın, bu vatanı sevmek için illaki bir üniforma giymeye gerek yok. Asker ya da polis olmaya gerek yok. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." dedi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hacı Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesinde, Şehit ve Gazilere Saygı Konferansı düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülbül, konferansta yaptığı konuşmada, imparatorlukta yaşanan insan topluluğundan, ulus olma bilincine geçişin ilk tohumlarının Çanakkale'de atıldığını söyledi.

İmparatorluğun farklı yerlerinden gelen insanların, ortak bir amaç uğruna birlikte savaşarak, gazi ya da şehit olduğunu ve adını bir ulusun tarihine yazdırdığını anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Biz Türkler için vatan, millet ve bayrağın anlamı o kadar büyüktür ki onların yanında can kelimesinin anlamı çok küçük kalır. Onun içindir ki Türk milleti bu değerler için vatan savunmasında bir an bile tereddüt etmez. Onun içindir ki Türk insanı bu değerlerin koruması için şehit olmaya koşarken gözünü bile kırpmaz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet birleşmiş olan Türk milleti geçmişte Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de halen hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab ve Cerablus'da, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de terörle mücadele faaliyetini bu azim ve kararlılıkla yürütmektedir."

Bülbül, huzur içerisinde yaşadıkları bu topraklar için şehit ve gazilere ne kadar teşekkür etseler az geleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların bu özverili davranışları sayesinde bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Hayatlarını hiçe sayarak canını esirgemeyen böyle bir özverinin karşısında bizlere düşen görev, bu emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek ve daha ileriye götürebilmek için elimizden geleni yapmaktır. Kim hangi işi yapıyorsa yapsın, bu vatanı sevmek için illaki bir üniforma giymeye gerek yok. Asker ya da polis olmaya gerek yok. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır."

Konferansta, Diyarbakır'ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken geçen yıl terhisine 15 gün kala terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu gazi olan Hamza Mutlu da vatanını çok sevdiğini ve tecilini bozdurup askere gittiğini belirterek, şunları anlattı:

"Askere gidince gelmek istemedim açıkçası. Oraya gidince orada gördükleriniz yaşadıklarınız bambaşka bir şey. Gazi ya da şehit sadece askerler de değil, bazen bir anne, bazen bir çocuk, bazen bir yarbay, bazen de bir er. Hepsinin de şehit olma amacı, bayrağımız için."

Konferansı İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve Okul Müdürü Selçuk Altın da takip etti.