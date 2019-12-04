Zonguldak'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Zonguldak'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.

04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:16
Zonguldak'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

'ın ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Koçyiğit'in (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Kozderesi mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan Koçyiğit, çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Yusuf Koçyiğit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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