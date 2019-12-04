Zonguldak'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Koçyiğit'in (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Kozderesi mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan Koçyiğit, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Yusuf Koçyiğit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.