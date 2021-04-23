Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin lira ceza verildi
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Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin lira ceza verildi

Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde salep soğanı topladıkları gerekçesiyle 3 kişiye 724 bin 272 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde salep soğanı topladıkları gerekçesiyle 3 kişiye 724 bin 272 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakademirciler köyünde devriye sırasında 3 kişinin salep soğanı topladıklarını tespit etti.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi üzerine şahıslar hakkında toplam 724 bin 272 lira ceza uygulandı.

Toplanması yasak olan salep soğanları yetkililere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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