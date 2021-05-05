Zonguldak'ta sahte paraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Zonguldak'ta piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul ve Kocaeli'nden temin edilen sahte paraların Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz