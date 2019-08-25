Zonguldak'ta sahte para operasyonu

Zonguldak'ta sahte para operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

25.08.2019 13:46
Zonguldak'ta sahte para operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Feyzullah Y, Yılmaz Ö, Engin Ç. ve Hakan Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 22 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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