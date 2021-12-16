ZONGULDAK'TA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA - Haberler
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ZONGULDAK'TA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gelen 4 kişi, tedavileri sırasında durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gelen 4 kişi, tedavileri sırasında durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Olay, önceki gün meydana geldi. Arkadaş olan B.B., A.B., A.K. ve M.Ç., iddiaya göre birlikte alkol aldı. Bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve görme bozuklukları yaşayan 4 arkadaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. M.Ç., durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Serviste tedavileri süren B.B., A.B. ve A.K. de bugün durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 4 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'TA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

ZONGULDAK'TA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

ZONGULDAK'TA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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