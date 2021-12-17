Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Mehmet B, bir süre önce baş ağrısı ve dönmesi, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozukluğu şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Mehmet B, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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