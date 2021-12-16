Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce rahatsızlanan M.Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen M.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kentte sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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