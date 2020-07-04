Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda 1 gözaltı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince il dışından ilçeye sahte alkol getirileceği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, daha önce de hakkında sahte alkolden işlem yapılan Sinan T'nin İstanbul'dan ilçeye geldiğini tespit etti.

İlçe girişinde durdurulan Sinan T'nin kullandığı araçta koliler halinde çeşitli markalarda 116 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Sahte alkol şişelerinin her birinin üzerinde yabancı bandroller bulunduğu tespit edilirken, zanlı gözaltına alındı.

Dronlu denetim

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kentin belirli noktalarındaki uygulamalarına devam ediyor.

Radarlı hız denetimlerinde 26 araç sürücüsüne 14 bin 38, 4 araç plakasına 2 bin 82, drone kullanılarak yapılan kırmızı ışık denetimlerinde 3 araç sürücüsüne 864, 8 araç plakasına da 2 bin 304 lira olmak üzere toplamda 19 bin 288 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA