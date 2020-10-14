Zonguldak'ta sahte alkol denetimi
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Zonguldak'ta sahte alkol denetimi

14.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:09
Zonguldak'ta sahte alkol denetimi

ZONGULDAK'ta polisin yaptığı denetimde, tekel bayisinde alkol yapımında kullanılan 1237 adet aroma ile 1061 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyiciye el konuldu.

ZONGULDAK'ta polisin yaptığı denetimde, tekel bayisinde alkol yapımında kullanılan 1237 adet aroma ile 1061 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyiciye el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, sahte ve kaçak içki satış ve imalatı yapan yerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 82 polis ile 238 iş yeri denetlendi. Devrek ilçesinde, Perakende Alkol Satış Belgesi'ni yenilemeyen iş yerinde bulunan 436 şişe alkollü içki ile 37 paket sigaraya el konuldu. Kent merkezinde ise bir tekel bayisinde sahte içki yapımında kullanılan 1237 adet aroma ile 1061 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyici ürün ele geçirildi. 

Ereğli ilçesinde bulunan bir iş yerinde ise barkod bilgileri kolonyaya ait 24 şişe etil alkol içerikli yüzey temizleyici ürün hakkında yediemin tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferdi Akıllı

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