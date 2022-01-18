Zonguldak'ta sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kişi yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki havalimanında sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2021'den itibaren Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda dış hat uçuşlarında 25 bin 679 gelen yolcu, 26 bin 99 giden yolcu, iç hat uçuşlarında ise 3 bin 772 gelen yolcu ve 4 bin 611 giden yolcunun olduğu belirtildi.

Söz konusu tarihten bu yana havalimanında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 9 kişinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca, 2'si sahte Almanya oturum vizesi, 4'ü sahte Dominika pasaportuyla olmak üzere 6 şahıs sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmış, Saltukova Jandarma Karakol Komutanlığına adli yönden gereği yapılmak üzere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.