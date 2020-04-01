Zonguldak'ta sağlık çalışanları için koruyucu siper maske üretiliyor Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüler tarafından sağlık çalışanları için 2 bin koruyucu siper maske üretimine başlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, dayanışma içerisinde bugünlerin atlatılacağını söyledi.

Ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Yüksel, "Çalışmalar kapsamında ürettiğimiz siper maskeyle sağlık çalışanlarımıza destek olacağımızı düşündük. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. İnşallah 2 bin civarında maske yapını gerçekleştirerek, sağlık çalışanlarımıza katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA