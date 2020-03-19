Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandı ZONGULDAK'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

ZONGULDAK'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için saat 21.00'de Türkiye için yapılan alkışlama çağrısına Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarda katıldı. Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkışlayarak tempo tuttu. Vatandaşlardan Erman Çabri, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA