ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
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ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı otomobiller, tarım arazileri ile ev ve iş yerleri su altında kaldığı Ormanlı beldesinde selin izleri siliniyor.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı otomobiller, tarım arazileri ile ev ve iş yerleri su altında kaldığı Ormanlı beldesinde selin izleri siliniyor.

Ereğli ilçesine bağlı beldede önceki gün yaşanan kuvvetli sağanak sonrası belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu 6 mesken, 67 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracı ile Bakırlık köyünde 18 ev zarar gördü.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine, yaşanan olumsuzluğun ardından ilk andan itibaren vatandaşların yanında yer aldıklarını söyledi.

Yaraları sarmak için çalışmalara devam etiklerini belirten Çorumluoğlu, "Listelerimiz tamamlandı, bakanlığımıza gönderilip oradan destek ne gelirse vatandaşlarımıza dağıtacağız, Şu anki aşamamız bu." diye konuştu.

Beldede esnaflık yapan Mustafa Akdeniz de hayatı normale döndürmek için dükkanlarında temizlik yaptıklarını anlatarak, "Dükkanımın içerisi çamur oldu. 40 santim kadar dükkanımın içerisi depoya varıncaya kadar girdi. Alt raftaki ürünlerimin hepsi gitti, onları çöpe attık. Temizliğe devam ediyoruz. İki gündür sularımız da yok. Böyle bir sıkıntıda yaşıyoruz. Tabii büyük bir felaket yaşadık. Daha önce böyle yağmurlar yağıyordu ama bu şekilde hiç karşılaşmamıştık. Benim dükkanımda böyle bir şey olmamıştı.

Su basan pazar yerinde tezgah kuran İsmail Çelik ise belediyenin temizlik çalışmasının ardından yeniden tezgahlarını açtıklarını aktararak, biraz zararlarının olsa da yeniden çalışmaya başladıklarını ve ürünlerini satışına devam ettiklerini dile getirdi.

ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor
ZONGULDAK - Sağanakta derenin taşması sonucu su baskını yaşanan Ormanlı beldesinde hayat normale dönüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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