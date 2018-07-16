Zonguldak'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Zonguldak'ta kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Alınan verilere göre, Zonguldak'ta hafta boyunca yer yer sağanak ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca 28 ile 30 derecede seyretmesi bekleniyor.

Kısa süren sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. - ZONGULDAK