Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köprünün bir bölümü çöktü
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki köprünün bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü.
14.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:20
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki köprünün bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü.
İlçenin yüksek kesimlerindeki sağanağın ardından Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Suyun yükselmesiyle birlikte köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce, kullanıma kapatmak için köprünün giriş ve çıkışına kum döküldü.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı bölgede, vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Kaynak: AA