Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

- Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi Zonguldak aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

29.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:42

- Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Zonguldak kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken şiddetli yağış nedeniyle caddede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar su ise bina altlarında bulunan saçak altlarında durarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

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