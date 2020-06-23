Zonguldak'ta sağanak etkili oldu ZONGULDAK'ta, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

ZONGULDAK 'ta, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Vatandaşlar, ıslanmamak için koştu. Zonguldak-Kozlu ilçesi arasındaki karayolunda ise su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve belediye ekipleri karayolunda önlem aldı.?

- Zonguldak

Kaynak: DHA