Zonguldak'ta sağanak etkili oldu
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Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

Zonguldak'ta sağanak etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

29.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:20

Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Milli Egemenlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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