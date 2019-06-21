Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Kızılca, Hamzafakıhlı, Bakırlık köylerinde etkili olan sağanak sonrası Ereğli Belediye Başkan Vekili Emrah Karaarslan, incelemelerde bulundu.

Karaarslan, beraberinde başkan yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay ve itfaiye ekiplerinin katıldığı incelemede vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Karaarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda ekiplerimiz her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bölgemizde dereler sürekli gözlem altında tutuluyor. Vatandaşlarımızın yetkililerin uyarıları doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.

İş makineleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağanaktan etkilenen bölgede hasar tespitine ilişkin ise bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA