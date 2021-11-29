Zonguldak'ta rüzgarın etkisiyle kırılan cam parçasının isabet ettiği kişi yaralandı - Haberler
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Zonguldak'ta rüzgarın etkisiyle kırılan cam parçasının isabet ettiği kişi yaralandı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta rüzgarın etkisiyle kırılan cam parçasının isabet ettiği kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın kırılan camı, yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın kırılan camı, yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bir apartmanın rüzgarlı havada kırılan camına ait parçalar etrafa saçıldı.

Parçaların başına isabet etmesinden dolayı yaralanan Ramazan B. için çevredekiler 112 Acil Servisten yardım istedi.

İlk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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