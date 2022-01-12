ZONGULDAK - Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği Zonguldak'ta yaklaşık 10 metreye ulaştı.
ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği Zonguldak'ta yaklaşık 10 metreye ulaştı.
Bölgede rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği yaklaşık 10 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağmurun, gün boyu aralıklarla süreceği bildirildi.
Öte yandan kent sakinlerinin uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakinlik dikkati çekti.