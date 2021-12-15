Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan liman arkasındaki mevkide dalgalar nedeniyle sakin gün yaşandı.