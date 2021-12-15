Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Haberler
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan liman arkasındaki mevkide dalgalar nedeniyle sakin gün yaşandı.

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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