Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

28.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:51
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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