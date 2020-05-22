Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
22.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:48

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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