Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

08.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:54
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Limanı'ndaki mendireği aştı.


Kentte saatteki hızı 20 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.


Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği ve fotoğraf çektiği görüldü.


Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA
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