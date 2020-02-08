Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 20 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği ve fotoğraf çektiği görüldü.
Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.