DALGALARIN BOYU MENDİREĞİ AŞTI

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak, liman içine kadar ulaştı. Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda dalgakıranlara çarparak, yükselen dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Liman girişindeki gemilerin, dalgalar nedeniyle sallandığı görüldü.

Balıkçılar, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Acılık deresinden gelen çamur ve sahilde ki çalışmalar nedeniyle liman suyu çamur rengini aldı.