Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gelik beldesi Dağbaca mevkisindeki ocakta dün meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulma hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 23 Şubat'ta madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Gelik Beldesi, Zonguldak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title