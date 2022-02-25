ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağında göçük
AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.