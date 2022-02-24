ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocaklarına operasyon düzenlendi. Ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 kaçak göçmen, ardından işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Haberler

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