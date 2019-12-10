Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir kişinin ölmesi

10.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:42

Kilimli ilçesinde bir kişinin öldüğü ruhsatsız maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde Afganistan uyruklunun hayatını kaybettiği ocağın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin, üzerinden kimlik çıkmaması üzerine başlatılan araştırmalarda şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğini tespit ettiği belirtildi.

Şahsın cenazesinin teslim alınması için yakınlarının beklendiği öğrenildi.

Dün, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatılmıştı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından, ismi Abbas olduğu öğrenilen kişinin cesedi çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA